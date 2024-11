Dat er een coalitie zat aan te komen tussen Actie!, goed voor 12 zetels, en Team 8600 met 10 zetels, is in Diksmuide al lang duidelijk. De onderhandelingen duurden wel anderhalve maand. Hoe de mandaten zijn verdeeld, wie voor hoe lang blijft en welke plannen Diksmuide koestert, wordt morgen uit de doeken gedaan. Diksmuide is de voorlaatste West-Vlaamse gemeente met een bestuursakkoord. Enkel in Blankenberge is dat voorlopig nog niet gelukt.