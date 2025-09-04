Eindejaar: Oostende komt met ‘poëtische lichtwandeling’, populaire lichttunnel verdwijnt
Terwijl Brugge dit jaar voor het laatst lichtwandeling Wintergloed organiseert, pakt Oostende tijdens de kerstperiode uit met een poëtische lichtwandeling voor de stad. De lichttunnel in de Adolf Buylstraat verdwijnt.
In de plaats komt er dus een lichtwandeling van 4 kilometer met haltes op verschillende locaties waar er lichtspektakel zal zijn, gekoppeld aan een verhaal. De ijspiste en de kerstmarkt verhuizen van het Leopoldpark naar het Wapenplein en de Groentemarkt.
"Iedereen wist dat de kerstmarkt een beetje in twee of zelfs drie delen viel en dat kwam de beleving niet ten goede," zegt schepen Charlotte Verkeyn. "Ook voor de ondernemers: het publiek bleef haperen of bleef achterwege. Ook de marktkramers waren niet tevreden. Wij groeperen nu alles zodat iedereen zijn plek kan behouden. Zo creëren we een hele beleving in Oostende."
