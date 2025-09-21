18°C
Nieuws
Ieper

Ein­de A19 in Ieper even afge­slo­ten door ongeval

De laatste afrit van de autosnelweg A19 in Ieper is rond 13uur even afgesloten geweest voor alle verkeer.

Er was op het einde van de snelweg, op het kruispunt met de Noorderring, een ongeval gebeurd. Daarbij raakten drie voertuigen betrokken. Twee personen moesten naar het ziekenhuis, maar er vielen geen zwaargewonden. Het verkeer dat uit richting Kortrijk kwam, werd even afgeleid via Zonnebeke.

Eén van de betrokken chauffeurs zou door het rood gereden zijn.

Ben Storme

Ben Storme
Ongeval

