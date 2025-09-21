Er was op het einde van de snelweg, op het kruispunt met de Noorderring, een ongeval gebeurd. Daarbij raakten drie voertuigen betrokken. Twee personen moesten naar het ziekenhuis, maar er vielen geen zwaargewonden. Het verkeer dat uit richting Kortrijk kwam, werd even afgeleid via Zonnebeke.

Eén van de betrokken chauffeurs zou door het rood gereden zijn.