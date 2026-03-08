Eige­naar geën­ter­de olie­tan­ker dag­vaardt Bel­gi­sche overheid

De eigenaar van de olietanker die aan de ketting is gelegd in Zeebrugge dagvaardt ons land. Belgische militairen hebben het onlangs geënterd voor onze kust, omdat het wellicht deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot: het vaart onder een andere vlag om de sancties tegen Rusland te ontwijken.

De olietanker vaart onder Guinese vlag. Het ligt aan de ketting in Zeebrugge, de bemanning mag er niet af. 

De reder krijgt het schip pas terug als hij de ruim tien miljoen euro borg betaalt en weer in regel is. Maar de inval van Belgische militairen was onwettig zegt hij. Hij dagvaardt daarom de Belgische overheid.

