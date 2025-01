Je leert de kneepjes van het vak niet meer op de schoolbanken, maar in het bedrijf zelf. Zowel ervaren werknemers als pas afgestudeerde specialisten volgen hier een soort levenslange les en bijscholing.

"Dat gaat heel breed. Bijvoorbeeld over taalkennis. Nederlands-Frans. We zijn een tweetalig bedrijf. We zitten ook in Noord- Frankrijk. Dus Frans voor gevorderden, maar ook basiscursus elektriciteit, airco in de werkplaatsen of over specifieke softwaretools en het gebruik van sociale media."

Niet alleen de werknemers; zelfs het management komt hier langs voor extra opleiding.

"Wij hebben een heel specifiek dna. Zeer mensgericht, zeer klantgericht. Wij zorgen ook dat we kampioen zijn op elk vlak. Zowel op vlak van techniek, onderzoek en marketing", zegt Vincent Yserbyt, de gedelegeerd bestuurder van Ghistelinck Group.

En dat zijn de dingen die ze in de nieuwbouwacademie op de bedrijfssite zelf doceren. Dit opleidingsconcept breekt de komende jaren wellicht overal door, zeggen ze hier.