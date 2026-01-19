De schaal is een zeldzaam voorbeeld van burgerlijk Brugs zilverwerk uit de late vijftiende en vroege zestiende eeuw. Van edelsmeedkunst uit die periode zijn vandaag nog maar een tiental stukken bekend, en die zijn meestal religieus van aard. “Dit is een van de weinige niet-religieuze stukken én vrijwel zeker een van de laatste die nog op de markt te vinden waren”, zeggen de Vrienden van de Brugse Musea.