De Brugse musea hebben een uitzonderlijk nieuw topstuk in de collectie. De Vrienden van de Brugse Musea kochten eind vorig jaar een zeldzame zilveren schaal uit de zestiende eeuw aan bij veilinghuis Sotheby’s in Londen. Het object was tot dan toe in handen van een Britse familie en keert nu definitief terug naar Brugge.
De schaal is een zeldzaam voorbeeld van burgerlijk Brugs zilverwerk uit de late vijftiende en vroege zestiende eeuw. Van edelsmeedkunst uit die periode zijn vandaag nog maar een tiental stukken bekend, en die zijn meestal religieus van aard. “Dit is een van de weinige niet-religieuze stukken én vrijwel zeker een van de laatste die nog op de markt te vinden waren”, zeggen de Vrienden van de Brugse Musea.
Wat de schaal extra bijzonder maakt, is het centraal aangebrachte geëmailleerde wapenschild van de Brugse familie Pardo, voor wie het stuk werd gemaakt. Hetzelfde wapenschild komt ook voor op een schilderij van Adriaan Isenbrandt dat bewaard wordt in de stedelijke collectie.
"Uitzonderlijk stuk Brugs erfgoed"
Daarnaast is de schaal het enige bekende wereldlijke zilverobject dat werd vervaardigd door een lid van de Brugse edelsmidfamilie Crabbe. Dat blijkt uit de merktekens op de achterzijde, waaronder het Brugse keurmerk, de jaarletter M en een krabbetje als meesterteken. De familie Crabbe was ook verantwoordelijk voor bekende religieuze kunstwerken zoals het schrijn van het Heilig Bloed.
De zilveren schaal werd vandaag officieel overhandigd aan de burgemeester van Brugge en maakt voortaan deel uit van de collectie van de stedelijke musea. “Zo blijft dit uitzonderlijke stuk Brugs erfgoed bewaard voor de stad en het publiek”, aldus de burgemeester.