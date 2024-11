Het is feest in woonzorgcentrum Het Laar in Zwevezele, want daar vieren ze deze week twee honderdjarigen. Laura Sap en Maria Vanbeselaere zijn samen 200 jaar oud. Een van de twee dames werd vandaag extra in de bloemetjes gezet omdat ze al bijna 10 jaar mutsen en sjaals breit voor kinderen in armoede.