De allereerste zaalshow van stand-up comedian Mohsin Abbas uit Oostende is een groot succes. Hij verkoopt zowat alle voorstellingen uit. Op het podium zijn Pakistaanse roots nooit ver weg, maar hij is op en top West-Vlaming en zo klinkt hij ook. Gisteravond speelde hij ‘Moh?!’ in het cultuurcentrum in Waregem voor een volle zaal.