Meer dan 4000 wandelaars hebben deelgenomen aan de CM Urban Walk door Brugge. Met meer dan vierduizend deelnemers was de wandeling een groot succes. De Urban Walk is een originele ontdekkingstocht door Brugge, want de deelnemers stappen door minder bekende plekken en verborgen parels zoals het Havenhuis De Caese.
De 4.150 tickets zijn al een maand geleden de deur uit. De eerste wandelaars werden vanaf negen uur op pad gestuurd voor een ontdekkingstocht van tien kilometer. Dat gebeurt vanaf ’t Zand in verschillende golven om alles in goede banen te leiden.
De deelnemers kunnen kiezen uit vijftien unieke locaties. Met stip bovenaan het lijstje staat het havenhuis De Caese, een ambtswoning uit de achttiende eeuw van de schatbewaarder van het Brugse Vrije. Nu is het een ontvangstlocatie voor de Port of Antwerp-Bruges.
Urban Walk Brugge is de eerste van een reeks van vijf stadswandelingen waar de CM dit jaar mee uitpakt. Eind mei staat Sint-Truiden op het programma.