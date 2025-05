Voortaan mag je in een stuk van de Zilverlaan weer 50 kilometer per uur rijden. Dat gebeurde niet zomaar. De stad deed metingen rond snelheid en ongevallen en paste de infrastructuur aan. Zo zijn er meer oversteekplaatsen, is de weg aangepast zodat automobilisten die willen inslaan sowieso trager moeten rijden. Dit is voortaan ook een voorrangsweg. Er was ook overleg met de buurt.

Schepen van mobiliteit Judith Ooms: "Midden maart hadden we daarover overleg. Er was behoorlijk veel volk. We hebben eerst onze tijd genomen om goed uit te leggen waarom we dit doen. Ook hoe we alle infrastructurele maatregelen nemen om de veiligheid te verhogen, voor we de snelheidsbeperking opheffen. En er was daar best veel steun voor."