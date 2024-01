Jan Morbee, burgemeester Knokke-Heist "We zitten net in de nieuwjaarsmaand waarin we elkaar een goeie gezondheid toewensen. We zien hier nog eens hoe belangrijk dat is. We wensen dus Anthony Wittesaele vooral een goed herstel toe, dat is het belangrijkste. We zijn hem enorm dankbaar voor hoe hij met toewijding en veel kennis van zaken zijn bevoegdheden Toerisme en Strand&Dijk op zich heeft genomen."

"Over de vervanging van schepen Wittesaele kunnen we nog niets zeggen. We moeten dat in alle rust doen, eerst laten we dit even bezinken. Wie gaat hem vervangen, komt er wel nog een vervanger? Dat zien we binnenkort wel."