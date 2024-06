Tijdens een Levensloop zamelen lopers en wandelaars 24 uur lang in estafette geld in voor Kom op tegen Kanker. Dat betekent dat er altijd minstens één iemand van het team op het parcours aan het wandelen of lopen is. De Vechters, mensen die de diagnose kanker kregen, wandelden het parcours van Levensloop in Plopsaland De Panne in.

Het is de eerste Levensloop aan de Westkust. De teller stond bij de start al op ruim 50.000 euro en dat bedrag kan alleen nog maar stijgen. Zo’n duizend deelnemers hebben al ingetekend.