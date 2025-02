Gisteren is voor het eerst een levende gewone vinvis gespot in onze Belgische wateren. Een medewerker van het C-Power windpark voor de kust van Oostende merkte een grote walvisachtige op, en heeft het dier gefilmd. Dit is het eerste door beelden bevestigde geval van een levende vinvis in Belgische wateren. De gewone vinvis kan 27 meter lang worden en is de op één na grootste diersoort die op aarde leeft. Enkel de blauwe vinvis is nog groter.