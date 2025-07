Voor de defensie-industrie in West-Vlaanderen is dit een belangrijk moment. Het gaat om de eerste volledig in West-Vlaanderen afgewerkte nieuwe Griffon van het Belgisch leger. En zo volgen er nog bijna 400. Defensieminister Theo Francken, die de nieuwe pantserwagen mag inrijden, reageert tevreden: "Dit heeft veel voeten in de aarde gehad. Ik ben blij dat hij er eindelijk is. Net voor de 21ste juli."