De ingrepen werden mogelijk dankzij een nauwe samenwerking tussen de cardiologen van AZ Delta en het Rigshospitalet in Kopenhagen. Prof. dr. Ole De Backer en zijn team in Kopenhagen speelden een cruciale rol in het begeleiden van de procedures.

“De Trilogy-klep is momenteel nog niet beschikbaar op de Belgische markt door leveringsproblemen en omdat er geen terugbetaling is voorzien. De succesvolle uitvoering van deze ingreep in ons land is te danken aan de intensieve samenwerking tussen de Deense cardiologen en de artsen van het hartcentrum in AZ Delta”, besluit het ziekenhuis.