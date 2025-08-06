Honderd sportievelingen nemen deel aan eerste Beach Flag Race in Oostduinkerke
Vrijdagavond vond aan Surfclub Windekind in Oostduinkerke de allereerste Beach Flag Race plaats, een sport die nog relatief onbekend is maar snel aan populariteit wint, vooral onder redders.
De uitdaging is simpel: deelnemers starten liggend op het strand, met het gezicht weg van de vlaggen. Zodra het startsignaal klinkt, moeten ze zo snel mogelijk opstaan, sprinten en proberen een van de vlaggen te pakken die op twintig meter afstand zijn neergezet. Het vraagt snelheid, reflexen én het accepteren van wat zand in de mond.
In totaal namen honderd sportievelingen deel aan de wedstrijd. Bij de vrouwen was Chloë Porton uit Leuven de snelste, terwijl bij de mannen de Nederlandse Marijn In’t Veld de overwinning binnenhaalde.