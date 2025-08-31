22°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge Diksmuide

Een­za­me weduw­zwaan over­ge­bracht van Diks­mui­de naar Brugge

Zwaan diksmuide brugge

Een eenzame zwaan uit Diksmuide is verhuisd naar Brugge, waar het dier samen met de andere zwanen kan samenleven. "Zwanen zijn sociale dieren, eenzaamheid kan hen kwetsbaar maken", reageert Brugs schepen Franky Demon.

De zwaan leefde in koppel samen in Diksmuide, maar onlangs overleed een van de twee. Daardoor bleef het dier alleen achter. "Omdat zwanen sociale dieren zijn, besloot het stadsbestuur van Diksmuide om de zwaan een nieuwe thuis te bieden", vertelt Brugs schepen Franky Demon.

Brugge staat bekend om haar grote zwanenpopulatie. Vanmorgen werd de zwaan zorgvuldig gevangen en naar Brugge overgebracht. .

De redactie

Meest gelezen

Ongeval waregem koerse paard
Nieuws
Update

Twee paarden overleven valpartijen op Waregem Koerse niet
Aangespoelde walvis reddingsactie
Nieuws
Update

Noord-Atlantische dwergvinvis spoelt opnieuw aan na tevergeefse reddingspoging
Ongeval elverdinge
Nieuws
Update

Twee personen gewond na botsing in Elverdinge, bestuurder had te veel gedronken

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden