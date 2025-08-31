De zwaan leefde in koppel samen in Diksmuide, maar onlangs overleed een van de twee. Daardoor bleef het dier alleen achter. "Omdat zwanen sociale dieren zijn, besloot het stadsbestuur van Diksmuide om de zwaan een nieuwe thuis te bieden", vertelt Brugs schepen Franky Demon.

Brugge staat bekend om haar grote zwanenpopulatie. Vanmorgen werd de zwaan zorgvuldig gevangen en naar Brugge overgebracht. .