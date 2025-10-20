14°C
Roeselare

Eén op vijf West-Vla­min­gen gebe­ten door een hond: strik­te­re aan­pak nodig” (Gian­na Wer­brou­ck — Vooruit)

2018-02-16 00:00:00 - Commotie over mogelijk mishandelde honden

Uit onderzoek van Vives blijkt dat één op de vijf West-Vlamingen het voorbije jaar door een hond werd gebeten. Vlaams parlementslid Gianna Werbrouck van Vooruit uit Roeselare wil dat de overheid sneller optreedt en een wettelijk kader uitwerkt voor hondengedragstherapeuten.

“Vandaag kan iedereen zich hondenexpert noemen,” zegt Werbrouck. “We moeten de charlatans er tussenuit halen en eigenaars beter begeleiden. Dat is nodig om honden, hun baasjes én omstaanders te beschermen.”

Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement bevestigden experten de nood aan meer duidelijkheid en opleiding. Werbrouck kondigt aan dat ze dit najaar met een voorstel komt voor online trainingen en een verplichte hondenschool voor eigenaars van risicorassen.

De redactie

