“Vandaag kan iedereen zich hondenexpert noemen,” zegt Werbrouck. “We moeten de charlatans er tussenuit halen en eigenaars beter begeleiden. Dat is nodig om honden, hun baasjes én omstaanders te beschermen.”

Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement bevestigden experten de nood aan meer duidelijkheid en opleiding. Werbrouck kondigt aan dat ze dit najaar met een voorstel komt voor online trainingen en een verplichte hondenschool voor eigenaars van risicorassen.