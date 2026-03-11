Een op drie bus­sen rijdt niet: sta­kings­be­reid­heid hoog tij­dens eer­ste van reeks actie­da­gen bij De Lijn

Door een provinciale stakingsactie bij De Lijn rijden vandaag minder bussen en trams in West-Vlaanderen. Volgens de vakbonden neemt zo’n 60 procent van de chauffeurs deel aan de actie. Daardoor is ongeveer één op de drie busritten geschrapt.

Waarom voeren de vakbonden ook alweer actie? 

De vakbonden bij De Lijn voeren deze week actie tegen geplande besparingen bij de vervoersmaatschappij. Na een eerder aangekondigde besparing van 30 miljoen euro kondigde de regering nog eens 5,5 miljoen euro extra besparingen aan. Daarop planden de vakbonden tal van acties, waaronder de actieweek deze week. Elke dag wordt daarbij in een andere provincie gestaakt.

Als reactie tegen de geplande besparingen organiseren de vakbonden een actieweek, waarbij elke dag in een andere provincie wordt gestaakt. West-Vlaanderen is maandag als eerste aan de beurt. Volgens vakbond ACOD verloopt de actie voorlopig rustig.

“Onze buschauffeurs zijn zeer goed geïnformeerd over wat de impact van deze besparingen zal zijn op hun werk en op de reizigers. Daarom is er zoveel stakingsbereidheid”, zegt Stan Reusen van ACOD.

"Iedereen snapt dat deze besparingen een zware impact zullen hebben.”

Alain Haegeman, ACV

Volgens Alain Haegeman van ACV neemt ongeveer 60 procent van de chauffeurs deel aan de staking. “We hadden niet veel moeite nodig om medewerkers te overtuigen. Iedereen snapt dat deze besparingen een zware impact zullen hebben.”

1 op 3 bussen rijdt niet

Aan de stelplaatsen van De Lijn in Brugge en Oostende stonden maandagmorgen enkele uren stakingsposten.

Door de actie rijdt in de provincie ongeveer één op de drie bussen niet. Zes op de tien bussen rijden wel uit. Ook bij de kusttram is er hinder: ongeveer zeven op de tien trams rijden. Vooral scholieren ondervinden hinder van de staking.

“Mijn bus had vertraging en nu rijden er geen bussen meer. Ik moet te voet naar school”, zegt Keziah Aggrey. “Gelukkig is mijn school niet zo ver, maar het is wel vervelend dat er zo vaak gestaakt wordt. Ik begrijp het wel voor de mensen, maar voor ons is het lastig.”

Ook Matthew Monteyne moest zijn plannen aanpassen. “Ik heb de bus naar school gemist waardoor ik te laat zal zijn. Het is jammer, maar het is al een paar keer gebeurd, dus ik ben het ondertussen wel wat gewoon.”

Veel reizigers waren wel op de hoogte van de actie. De Lijn raadt aan om voor vertrek de routeplanner te controleren, maar niet iedereen kan dat. “We wisten het op voorhand, maar ik heb geen smartphone waarop ik dat kan zien. Dan moet je gewoon wachten”, zegt Marie-Rose Arnoys uit Middelkerke. “De bus van zeven uur kwam niet opdagen, dus heb ik die van acht uur genomen.”

Toch is er bij sommige reizigers ook begrip voor de actie. “Staken is een verworven recht en ze mogen dat toepassen”, zegt Arnoys. “Voor oudere mensen zonder auto kan het een groot probleem zijn als buslijnen verdwijnen.”

De actieweek loopt nog verder. Morgen wordt er gestaakt in Antwerpen, woensdag in Brussel, donderdag in Limburg en vrijdag in Oost-Vlaanderen.

Nathalie Dewulf
Celien Tanghe
