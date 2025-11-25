Izegem wil het voor haar inwoners een stuk eenvoudiger en efficiënter maken om contact op te nemen met de gemeentelijke diensten. Met de lancering van contactpunt 1780 hoeven burgers niet langer uit te zoeken welke dienst ze moeten contacteren.

Schepen van communicatie Bruno Lambert legt uit: "Of het nu gaat om sluikstort, zwerfvuil, een verzakt voetpad of een losliggende tegel: je meldt het simpelweg via 1780. Ook voor vragen over werken in de straat of het maken van een afspraak helpt ons team je verder. Uiteraard is er ook ruimte voor suggesties of complimenten, want vaak loopt het gewoon goed."