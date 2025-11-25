8°C
Izegem

Eén num­mer voor al je vra­gen: Ize­gem lan­ceert con­tact­punt 1780

Voortaan kunnen inwoners van Izegem met al hun vragen, meldingen of suggesties terecht bij één centraal contactpunt: 1780. Dit kan online, telefonisch, via e-mail, maar ook aan het onthaal van het stadhuis.

Izegem wil het voor haar inwoners een stuk eenvoudiger en efficiënter maken om contact op te nemen met de gemeentelijke diensten. Met de lancering van contactpunt 1780 hoeven burgers niet langer uit te zoeken welke dienst ze moeten contacteren.

Schepen van communicatie Bruno Lambert legt uit: "Of het nu gaat om sluikstort, zwerfvuil, een verzakt voetpad of een losliggende tegel: je meldt het simpelweg via 1780. Ook voor vragen over werken in de straat of het maken van een afspraak helpt ons team je verder. Uiteraard is er ook ruimte voor suggesties of complimenten, want vaak loopt het gewoon goed."

Klantvriendelijk stadhuis

Naast het centrale contactpunt wordt ook het stadhuis zelf klantvriendelijker. "Voor een aantal producten zoals het afhalen van een identiteitskaart, Kids-ID, rijbewijs of reispas hoef je niet langer een afspraak te maken. Je kan het product vlot afhalen aan het servicepunt van 1780. Voor andere zaken zoals attesten, afvalkalenders of een Izegem Kadobon helpt het team je verder. Kom je aan in het stadhuis, dan meld je je eenvoudig aan via de zuil, en onze medewerkers zorgen ervoor dat je snel bij de juiste dienst terechtkomt", zegt burgemeester Kurt Grymonprez. 

"Voor het afhalen van een identiteitskaart, Kids-ID, rijbewijs of reispas hoef je niet langer een afspraak te maken. Je kan het product vlot afhalen aan het servicepunt van 1780."

Kurt Grymonprez, burgemeester Izegem

Kurt Grymonprez, burgemeester Izegem

Schepen van digitalisering Matthias Leenknecht benadrukt het bredere kader: "Deze modernisering past binnen onze digitale transformatie. Via het project ‘gemeente zonder gemeentehuis’, ondersteund door Vlaanderen en Europa, zorgen we ervoor dat vragen van burgers vlot door de organisatie stromen en met beschikbare data verrijkt worden. Zo krijgt de Izegemnaar snel en efficiënt antwoord op zijn vraag."

Onthaal Izegem 2
