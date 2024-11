De politie van de zone Bredene/De Haan kreeg zondag de melding binnen dat een valse bankmedewerker zich had aangeboden in Klemskerke. Hij had het slachtoffer opgebeld met de bewering dat er verdachte transacties gebeurden op haar rekening. Hij vroeg ook om haar bankgegevens en zou een collega sturen.

Het slachtoffer kreeg argwaan en verwittigde de politie. Die kon een man oppakken die inderdaad kwam aanbellen, en tweede man zat verderop in de straat te wachten in een auto. Ook hij is opgepakt. Het gaat om twee Bulgaren van 19 en 21 die in ons land wonen. De onderzoeksrechter heeft hen aangehouden, vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer.