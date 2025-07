Door een ongeval in Lichtervelde is de E403 zaterdag kort na de middag volledig versperd in de rijrichting van Kortrijk. Het ongeval gebeurde rond 13 uur. Het verkeer kan enkel via de pechstrook verder. Wie vanuit Brugge richting Kortrijk moet rijden, kiest beter een andere weg. Er vormt zich een lange file die iets voor 14 uur al tot in Torhout staat. Intussen is de weg weer vrijgemaakt.