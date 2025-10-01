Iets voor 10.00 uur liep het mis op de snelweg. Een wagen belandde er om onduidelijke redenen op z’n dak. Een andere wagen, met een aanhangwagen voor paarden, staat er in schaar. Daardoor kan er geen verkeer door. Volgens de Federale wegpolitie ontsnapte er wat rook uit de wagen die op z’n dak ligt. Of er gewonden zijn, is nog onduidelijk. Een ziekenwagen is alvast ter plaatse.

Volgens de verkeersinformatie verliezen bestuurders er ongeveer 30 minuten.