E403 richting Kortrijk volledig versperd door ongeval
Foto Facebook
De E403 tussen Torhout en Lichtervelde in de richting van Kortrijk is volledig versperd. Er kan er momenteel geen verkeer door.
Iets voor 10.00 uur liep het mis op de snelweg. Een wagen belandde er om onduidelijke redenen op z’n dak. Een andere wagen, met een aanhangwagen voor paarden, staat er in schaar. Daardoor kan er geen verkeer door. Volgens de Federale wegpolitie ontsnapte er wat rook uit de wagen die op z’n dak ligt. Of er gewonden zijn, is nog onduidelijk. Een ziekenwagen is alvast ter plaatse.
Volgens de verkeersinformatie verliezen bestuurders er ongeveer 30 minuten.
Update #E403 versperd richting Doornik in Lichtervelde: We raden het verkeer van Brugge naar Kortrijk/Doornik aan om de #E40-A10 en de #E17 te nemen. pic.twitter.com/RJOlNx9RNP— Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) October 9, 2025