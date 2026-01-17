Door een verkeersongeval is de E40 richting Frankrijk ter hoogte van Veurne volledig versperd. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Na een botsing kwam een vrachtwagen dwars te staan op de snelweg.
Het ongeval deed zich deze ochtend rond 10.20 uur voor op de E40 richting Frankrijk. Ter hoogte van Veurne zou een vrachtwagen in botsing gekomen zijn met een andere vrachtwagen. Uiteindelijk kwam een van de vrachtwagens dwars over de autosnelweg tot stilstand.
Door het incident is de E40 richting Duinkerke voorlopig helemaal versperd. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum en de wegpolitie moet alle verkeer de afrit Veurne nemen. Vervolgens kunnen ze even verderop weer de snelweg nemen via de oprit Veurne.
