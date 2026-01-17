9°C
Aanmelden
Nieuws
Veurne

E40 rich­ting Frank­rijk vol­le­dig ver­sperd in Veur­ne na onge­val met vrachtwagens

File

Door een verkeersongeval is de E40 richting Frankrijk ter hoogte van Veurne volledig versperd. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Na een botsing kwam een vrachtwagen dwars te staan op de snelweg.

Het ongeval deed zich deze ochtend rond 10.20 uur voor op de E40 richting Frankrijk. Ter hoogte van Veurne zou een vrachtwagen in botsing gekomen zijn met een andere vrachtwagen. Uiteindelijk kwam een van de vrachtwagens dwars over de autosnelweg tot stilstand.

Door het incident is de E40 richting Duinkerke voorlopig helemaal versperd. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum en de wegpolitie moet alle verkeer de afrit Veurne nemen. Vervolgens kunnen ze even verderop weer de snelweg nemen via de oprit Veurne.

Belga
Ongeval E40

Meest gelezen

ongeval deerlijk
Nieuws

Dodelijk ongeval op E17 in Deerlijk: 34-jarige bestuurder overleden
Autobrand Izegem
Nieuws

Auto gaat in vlammen op kort na garagebezoek
Lichtb
Nieuws
Update

Uitzonderlijk noorderlicht kleurt West-Vlaamse hemel groen en paars: ook vanavond weer?

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

De lijn

Vlaams minister De Ridder steunt maatregel na zware aanval op buschauffeur
Kasseien1

Experiment in Damme wil fietsers meer comfort bieden op historische kasseistroken
File
Update

Kop-staartaanrijding op E403 zorgt voor zware verkeershinder richting Kortrijk, weg intussen weer vrij
Verkeersbord Poperinge

Busverbinding Poperinge–Hazebroek stopt midden februari
Verkeersactie politiecontrole

Bijna 12.000 alcoholtesten afgenomen op weekendactie veiligheid in het verkeer
DSC 5010

Automobilist zwaargewond na botsing tegen boom in Wielsbeke
Aanmelden