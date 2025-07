Door een verkeersongeval in Ramskapelle, tussen de afritten Middelkerke en Nieuwpoort, is de E40/A18-snelweg in de richting van Frankrijk versperd. Het Rode Kruis is ter plaatse om water uit te delen aan bestuurders die zo in de file terecht gekomen zijn. Het Vlaams Verkeerscentrum heeft een omleiding klaar. Er staat intussen al een file vanaf Gistel.