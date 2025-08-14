Op de Diksmuidsesteenweg in Hooglede is gisterenavond een man met een elektrische step gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht.
Het ongeval gebeurde rond half tien dinsdagavond. Volgens een getuige stak een e-stepper plots de Diksmuidsesteenweg over en botste daarbij tegen een voorbijrijdende wagen. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar de man op de step liep verwondingen op en werd naar AZ Delta in Roeselare gebracht.
De impact was hevig: de step werd volledig vernield en ook de auto liep zware schade op. Het voertuig moest getakeld worden.
Na de aanrijding werd een rijstrook van de steenweg tijdelijk afgesloten. De brandweer van zone Midwest leidde het verkeer beurtelings langs de plaats van het ongeval, maar er was nauwelijks verkeershinder.