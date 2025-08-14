Het ongeval gebeurde rond half tien dinsdagavond. Volgens een getuige stak een e-stepper plots de Diksmuidsesteenweg over en botste daarbij tegen een voorbijrijdende wagen. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar de man op de step liep verwondingen op en werd naar AZ Delta in Roeselare gebracht.

De impact was hevig: de step werd volledig vernield en ook de auto liep zware schade op. Het voertuig moest getakeld worden.