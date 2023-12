In de vervoerregio Brugge zitten de gemeenten Blankenberge, Zuienkerke, Zedelgem, Jabbeke, Beernem, Oostkamp, Damme, Knokke-Heist en Brugge. Zij willen tegen 2030 dat onder meer de verplaatsingen met vrachtwagens en auto's in hun gemeenten met 15 procent dalen.

"Het gaat over meer de fiets, bus en trein gebruiken en ook te voet waar je kan zodat er minder autoverplaatsingen zijn", zegt Hannelore Deblaere, co-voorzitter vervoerregio Brugge.

"We hebben ook doelstellingen rond veiligheid, groen, leefbaarheid, ruimtelijke ordening en zo komen we aan acht doelstellingen om onze 'modal shif't te bereiken.



In de gemeentes gaat dat over een fietspad aanleggen op een bepaalde plek of een dorp leefbaar maken. Voor het Vlaams niveau gaat het over de aanleg van de hoofdwegen, de bouw van de nieuwe zeesluis is ook zo'n groot project. En elk doet zijn deel daar in om te werken aan die 'modal shift'".