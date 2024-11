"Een geluk bij een ongeluk is er vooral materiële schade," zegt de politie aan onze redactie. "De bestuurder van de jaguar, iemand van 84, is uit voorzorg even naar het ziekenhuis gebracht.

In de andere aangereden auto zaten twee jonge vrouwen, zij zijn ook even uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. In de winkel raakte een klant licht gewond terwijl ze schoenen aan het passen was. Door de klap kreeg ze spullen op zich die waren omgevallen.