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Brugge Ichtegem

Duo ver­oor­deeld na ver­krach­ting van dron­ken meis­je (18) in auto, ter­wijl kom­paan alles filmt

Rechtbank Brugge

Rechtbank Brugge

De Brugse rechtbank heeft maandagvoormiddag twee mannen uit Ichtegem veroordeeld voor onder meer verkrachting en het verspreiden van seksueel getinte inhoud. In 2024 verkrachtte een van hen een vrouw (18) tot twee maal toe, terwijl zijn kompaan alles filmde. Later werd de video bewerkt met een liedje en een filter, en naar elkaar doorgestuurd.

Op camerabeelden is te zien hoe de vrouw (18) op 3 november 2024 een café in Brugge verlaat. Al snel ontmoet ze de twee mannen op straat. Een van hen tilt de vrouw op en legt haar over zijn rechterschouder, waarna hij met haar verder wandelt. Niet veel later verkracht hij de vrouw op de achterbank van zijn auto, terwijl zijn kompaan alles filmt. Daar blijft het niet bij, ook bij hem thuis in Ichtegem wordt het slachtoffer nogmaals verkracht. 

Een vriendin van de vrouw geeft haar diezelfde nacht meteen op als vermist. Via Find My Iphone - een beveiliging- en trackingdienst waarmee je onder meer de exacte gps-locatie van je telefoon kan terugvinden - vond de politie de vrouw bij de man thuis. Het slachtoffer was onder invloed van alcohol. Wat bleek? De twee mannen hebben het filmpje van de verkrachting bewerkt met een liedje en een filter, en gedeeld met elkaar. 

Vonnis

Maandagvoormiddag werd het duo uiteindelijk veroordeeld door de rechtbank van Brugge. De man die de vrouw verkrachtte, werd veroordeeld tot een werkstraf van 285 uur en een boete van 1.200 euro. De andere man kreeg een werkstraf van 100 uur. De beklaagden werden ook uit verschillende rechten ontzet voor een termijn van vijf jaar. Aan de vrouw moet een (morele) schadevergoeding van 5.600 euro betaald worden. 

De redactie

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