"Met onze deelname aan de Europese actie op 4 juni willen we aantonen dat de actiebereidheid onveranderd groot blijft", zegt het ABS in een mededeling. "Komt er geen beleid dat gericht is op een duurzame landbouw in alle facetten, dus ook en vooral economisch duurzaam, dan is dit een waarschuwing dat het wel eens een hete aanloop zou kunnen worden naar de nieuwe beleidsperiode, met veel protestacties."