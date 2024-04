Een baggerschip dat in de Noordzee werken aan het uitvoeren was op de zeebodem, vond de zeemijn. Het patrouillevaartuig Pollux nam vervolgens, samen met een driekoppig team van DOVO, de mijn aan boord. De Pollux is dan met het DOVO-team aan boord naar een aparte zone gevaren waar ze de mijn op een veilige afstand van de kust hebben kunnen vernietigen. Alle schepen in de omgeving werden tijdig op de hoogte gebracht.