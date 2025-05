De Duitse Toren had moeten dienen als commandotoren voor het vliegveld van de Peselhoek, maar dat is nooit in gebruik genomen. Later zou het Belgisch leger de toren gebruiken als observatiepost tijdens de Koude Oorlog. Vorig jaar was de Duitse Toren voor het eerst open voor het publiek tijdens Open Monumentendag. Ondertussen is de toren uit de Tweede Wereldoorlog volledig gerestaureerd.