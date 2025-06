De uitbaters noemen dit zelf een huzarenstukje. In zeven maanden is de klus geklaard. Het dak en de buitenmuren zijn geïsoleerd, er is overal nieuwe beglazing, er werd een regenwaterbuffer aangelegd en een grote zonneboiler geïnstalleerd.

Daardoor vermindert de jaarlijks CO2 uitstoot van Duin en Zee met 20 ton. Vlaanderen investeerde 1,2 miljoen euro in de renovatie. Het centrum is het hele jaar door open voor groep- en gezinsvakantie. Duin en Zee is partner van het netwerk ‘Iedereen Verdient Vakantie’: “Groepsverblijven zoals Duin en Zee bieden laagdrempelige niet zo dure vakanties aan voor mensen die het moeilijke hebben”, duidt Tina Verstuyft van Toerisme Vlaanderen.

Aan de kust zijn er 42 jeugdverblijven. Zulke vakantiecentra zijn erg in trek. Vorig jaar waren er van alle overnachtingen in heel Vlaanderen 10 procent in jeugdlogies, en Duin en Zee is al zo goed als volboekt voor de komende maanden.