Het duikongeval gebeurde zes jaar geleden voor de Noord-Franse kust. De man zou inschattingsfouten gemaakt hebben tijdens de duik. Zo liet hij het koppel dieper duiken dan eerst gepland.

De instructeur kreeg eerst drie maanden met uitstel, maar in beroep is hij vrijgesproken. Daarna trokken de nabestaanden van het koppel naar het Hof van Cassatie. En dat oordeelt nu dat er geen procedurefouten zijn gemaakt en de wet juist is toegepast.