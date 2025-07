Medewerkers van een luchtvaartbedrijf in Oostende vonden de duif vanmorgen op het terras. Niet in staat om nog te vliegen. Na wat opzoekingswerk vinden ze via de ring, de eigenaar. Ceres Bonny, NSAC: “De eigenaar is een 78 jarige man uit Sint-Truiden. Toen ik vertelde dat de duif in Oostende was, schrok hij wel omdat dat toch wel heel ver was.”

De prijsduif was na een wedstrijd in Frankrijk niet thuis gekomen en al een week vermist. De medewerkers van NSAC beslisten om het dier terug te brengen naar zijn baasje, niet met de auto, maar met het vliegtuig. “We hebben vaak medical flights. Dat doen we wel voor mensen, voor dieren ook. Vandaag hadden we toevallig een leeg vliegtuig dat naar Sint-Truiden moest. Dus het was ideaal om de duif terug thuis te brengen.”