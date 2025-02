Westfront in Nieuwpoort is het decor voor de dubbelexpo van topfotograaf Carl De Keyzer uit Kortrijk. Twee fotoreeksen, ‘Moments before the flood’ en ‘Higher Ground’, over de impact van klimaatverandering zijn er te bewonderen. De ene vol Europese kustlijnen, voor de stijgende zeespiegel alles wegvaagt. De andere over de fictieve wereld na de vloed.