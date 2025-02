Er zijn momenteel zo'n 200 cursisten actief bij bedrijven in West-Vlaanderen, via duaal leren. Dat aantal zit in stijgende lijn, al verdient deze leervorm nog meer aandacht, klinkt het. "Niet iedereen is geschikt om op de schoolbanken te zitten en daar vijf dagen per week een opleiding te volgen. We willen meer mensen en ouders overtuigen van de mogelijkheden van duaal leren", vertelt Hugo Ghyselen van Syntra West.