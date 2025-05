Moederdag brengt ook klanten op de been die je niet elke week in de bloemenwinkel ziet. Bryan Van Eessen is zo iemand. Hij zoekt drie boeketten: voor zijn vrouw, zijn moeder én zijn schoonmoeder. “Je kunt je schoonmoeder niet vergeten, hé. Je bent met haar dochter getrouwd. Je hebt geen keuze”, grapt hij. “En ja, misschien wil ik ook wat punten scoren.”

Vooral mannen vertrouwen op het advies van de bloemist, zegt Katrien Desloover. “Ze twijfelen vaak over kleuren of soorten, maar over de prijs hoor je weinig. Met Moederdag mag het iets meer zijn. Tot vijftig euro? Dat is geen probleem. En mannen zijn makkelijke klanten, dus dat helpt ook.”

Bloemen blijven een klassieker, maar ook een gegarandeerde voltreffer.

“Mijn moeder is 79 en heeft alles wat ze nodig heeft,” zegt klant Steven Maes, "maar van bloemen fleurt ze altijd op. Ze houdt van bloemen, altijd al gedaan.”