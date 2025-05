De verkeerssituatie in het centrum van De Haan wordt grondig aangepakt. De Nieuwe Rijksweg wordt een tweerichtingsweg en krijgt een fietssnelweg naast zich. Dat biedt ook kansen om de openbare ruimte rondom de weg opnieuw in te richten, bijvoorbeeld als groen plein met ruimte voor erfgoed en dorpsgevoel.

Tijdens een eerdere dialoogavond in oktober 2024 gaven ruim 170 inwoners al suggesties over onder meer verkeersveiligheid, groenvoorziening en parkeermogelijkheden. Die input is meegenomen in de verdere uitwerking van verschillende scenario’s.

De voorstellen werden opgesteld door een studiebureau in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Omgeving, de provincie West-Vlaanderen en de gemeente De Haan. Alle opmerkingen van de infomarkt worden nu geanalyseerd. In de zomer van 2025 wordt een voorkeursscenario gekozen, dat in het najaar wordt uitgewerkt in een projectnota.