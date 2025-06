In de nacht van zondag op maandag merkte de lokale politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke verdacht gedrag in de jachthaven van Blankenberge. Volgens het parket waren de verdachten een boot in het water aan het laten. De acht mannen werden ter plaatse gearresteerd. Na verhoor werden alle verdachten voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste dinsdag om hen aan te houden op verdenking van bendevorming.



Het is momenteel nog onduidelijk wat de verdachten precies van plan waren. Mogelijk hadden ze de bedoeling om op de Noordzee drugs op te pikken. Over de vermoedelijke intenties van de verdachten kan het parket voorlopig echter nog niets kwijt. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen gaf wel nog mee dat er in het kader van de internationale operatie 'White Sea' controles worden uitgevoerd door de douane. Daarbij viseren ze op de Noordzee schepen op verdachte lijnen.



Vrijdagochtend oordeelde de raadkamer dat drie Nederlanders en een Albanees de gevangenis op borg mochten verlaten. De raadkamer wilde de vier Belgische verdachten dan weer onder voorwaarden vrijlaten. De Brugse afdeling van het West-Vlaanderen gaat echter in beroep tegen de acht vrijlatingen. Dat betekent dat de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) binnen twee weken de knoop zal moeten doorhakken. In afwachting van die zitting blijven alle verdachten dus in de gevangenis.