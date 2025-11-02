16°C
Mesen

Dron­ken bestuur­der ver­oor­zaakt rava­ge in Mesen: vier gepar­keer­de wagens zwaar beschadigd

Schermafbeelding 2025 11 08 131429

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een dronken bestuurder voor heel wat schade gezorgd in Mesen. Rond 23 uur reed een 30-jarige man uit Mesen met een 27-jarige vrouwelijke passagier in een voertuig aan hoge snelheid tegen vier geparkeerde wagens op het kruispunt van de Ieperstraat en Mesenstraat.

De politiezone Arro Ieper stelde vast dat de bestuurder onder invloed van alcohol was en bovendien beschikte hij niet over een geldig rijbewijs of een verzekeringspolis. De wagen werd in beslag genomen. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar de schade materiële is aanzienlijk.

Burgemeester Sandy Evrard benadrukt de ernst van het incident: “Het gaat om vier voertuigen die zwaar beschadigd zijn geraakt, waaronder een gloednieuwe wagen van een van de buurtbewoners. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar dit toont duidelijk hoe gevaarlijk dergelijk gedrag is.” Hij voegt toe dat de Ieper- en Mesenstraat vaker aanleiding zijn verkeershinder en problematiek. Een herziening van deze gewestwegen moet volgens hem onder de loep worden genomen. 

De schade aan de wagens van de buurtbewoners:
Schade mesen
Schermafbeelding 2025 11 08 131221
Schermafbeelding 2025 11 08 131326
Schermafbeelding 2025 11 08 131832
Anneleen Vandamme

