De politiezone Arro Ieper stelde vast dat de bestuurder onder invloed van alcohol was en bovendien beschikte hij niet over een geldig rijbewijs of een verzekeringspolis. De wagen werd in beslag genomen. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar de schade materiële is aanzienlijk.

Burgemeester Sandy Evrard benadrukt de ernst van het incident: “Het gaat om vier voertuigen die zwaar beschadigd zijn geraakt, waaronder een gloednieuwe wagen van een van de buurtbewoners. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar dit toont duidelijk hoe gevaarlijk dergelijk gedrag is.” Hij voegt toe dat de Ieper- en Mesenstraat vaker aanleiding zijn verkeershinder en problematiek. Een herziening van deze gewestwegen moet volgens hem onder de loep worden genomen.