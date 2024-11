Een dronken bestuurder uit Heestert heeft dinsdagavond in de Kooigemstraat in Sint-Denijs, zonder te remmen, zijn wagen in een huis geboord. Door het raam van de woonkamer, enkel de achterzijde van de wagen stak er nog uit. Een meisje van 11 zat in de zetel TV te kijken en werd naar de andere kant van de woonkamer gekatapulteerd. Ze kwam met de schrik vrij. De bestuurder probeerde nog te vluchten maar werd snel gegrepen.