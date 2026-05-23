Dronken bestuurder ramt drie geparkeerde wagens in Kortrijk: terreinwagen belandt op zij
Een zestiger uit Kortrijk is vrijdagnacht zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijtgeraakt nadat hij op de Havenkaai een spectaculair verkeersongeval veroorzaakte. Daarbij raakten drie geparkeerde voertuigen zwaar beschadigd.
Het ongeval gebeurde iets voor 1.30 uur ter hoogte van het basketbalterrein op de Havenkaai. De bestuurder verloor met zijn Range Rover de controle over het stuur nadat hij vermoedelijk de stoeprand raakte. De wagen botste tegen een geparkeerde Mercedes, sloeg op zijn zij en knalde vervolgens tegen een bestelwagen.
Door de zware klap werd de bestelwagen tegen een andere geparkeerde wagen geduwd, terwijl de Mercedes tegen een parkeerautomaat terechtkwam. In totaal liepen drie geparkeerde voertuigen en de wagen van de aanrijder aanzienlijke schade op.
Positieve ademtest
Eerst werd gevreesd dat de bestuurder gekneld zat, maar dat bleek niet het geval. De man werd voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. Een ademtest wees uit dat hij onder invloed van alcohol was. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Op een later tijdstip zal hij zich ook voor de politierechtbank moeten verantwoorden.
Veel getuigen
Het ongeval gebeurde voor de ogen van talrijke bezoekers van café-bistro Balthazar, waar op dat moment nog veel volk aanwezig was. De spectaculaire crash lokte heel wat nieuwsgierigen.