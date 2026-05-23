18°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Dron­ken bestuur­der ramt drie gepar­keer­de wagens in Kort­rijk: ter­rein­wa­gen belandt op zij

Ongeval kortrijk 6juni2026

Een zestiger uit Kortrijk is vrijdagnacht zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijtgeraakt nadat hij op de Havenkaai een spectaculair verkeersongeval veroorzaakte. Daarbij raakten drie geparkeerde voertuigen zwaar beschadigd.

Het ongeval gebeurde iets voor 1.30 uur ter hoogte van het basketbalterrein op de Havenkaai. De bestuurder verloor met zijn Range Rover de controle over het stuur nadat hij vermoedelijk de stoeprand raakte. De wagen botste tegen een geparkeerde Mercedes, sloeg op zijn zij en knalde vervolgens tegen een bestelwagen.

Door de zware klap werd de bestelwagen tegen een andere geparkeerde wagen geduwd, terwijl de Mercedes tegen een parkeerautomaat terechtkwam. In totaal liepen drie geparkeerde voertuigen en de wagen van de aanrijder aanzienlijke schade op.

Positieve ademtest

Eerst werd gevreesd dat de bestuurder gekneld zat, maar dat bleek niet het geval. De man werd voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. Een ademtest wees uit dat hij onder invloed van alcohol was. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Op een later tijdstip zal hij zich ook voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

Veel getuigen

Het ongeval gebeurde voor de ogen van talrijke bezoekers van café-bistro Balthazar, waar op dat moment nog veel volk aanwezig was. De spectaculaire crash lokte heel wat nieuwsgierigen. 

Jenna Lebrun
Ongeval

Meest gelezen

Ongeval Moorsele2
Nieuws
Update

Ongeval E403 Moorsele: autobestuurster gewond naar ziekenhuis
Heuvelland moto ongeval
Nieuws

Motorrijder sterft na ongeval tijdens politieachtervolging in Westouter
Een automobilist liet het leven bij een ongeval op de e403 in ardooie
Nieuws

Bestuurder komt om bij zwaar ongeval met brugpijler langs E403 in Ardooie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Crashstaden1

Vriend slaat voorruit in om zwaargewonde vriendin uit gekantelde wagen te redden
Ongeval1

Persoon in levensgevaar na ongeval in Deerlijk
Ongeval Moorsele2
Update

Ongeval E403 Moorsele: autobestuurster gewond naar ziekenhuis
Image00017

Auto belandt tegen gevel in Deerlijk, bestuurster naar ziekenhuis
Ongeval Ardooie 3
Update

Als bij wonder geen doden: N37 in Ardooie afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagen
Ongeval Sint Jan Ieper
Update

Fietser (78) in kritieke toestand na zware val in Sint-Jan bij Ieper
Aanmelden