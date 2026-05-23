Het ongeval gebeurde iets voor 1.30 uur ter hoogte van het basketbalterrein op de Havenkaai. De bestuurder verloor met zijn Range Rover de controle over het stuur nadat hij vermoedelijk de stoeprand raakte. De wagen botste tegen een geparkeerde Mercedes, sloeg op zijn zij en knalde vervolgens tegen een bestelwagen.

Door de zware klap werd de bestelwagen tegen een andere geparkeerde wagen geduwd, terwijl de Mercedes tegen een parkeerautomaat terechtkwam. In totaal liepen drie geparkeerde voertuigen en de wagen van de aanrijder aanzienlijke schade op.