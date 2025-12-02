11°C
Dron­ken bestuur­der knalt tegen gevel en pro­beert te vluchten

In Wervik is deze nacht een wagen tegen een gevel gereden. De 32-jarige bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs. Hij probeerde nog te vluchten en verwijderde zijn nummerplaten. 

Omstreeks drie uur vrijdagnacht schrokken de inwoners van een huis aan de Geluwsesteenweg wakker door een luide knal. Een donkergrijze BMW was er tegen een gevel gereden. De bestuurder, een man van 32, verwijderde meteen na het ongeval zijn nummerplaten en probeerde te vluchten. Hij liep te voet weg tussen de omliggende velden, maar de politie kreeg hem snel te pakken. Het rijbewijs van de man werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen. 

Brandweerzone Westhoek ruimde de brokstukken op en beveiligde het huis. De materiele schade was aanzienlijk, maar gelukkig raakte niemand gewond. 

