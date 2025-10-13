De drone stijgt automatisch op van zodra coördinaten worden doorgestuurd via de zonale dispatch en levert tijdens het aanrijden al livebeelden aan de officieren en dispatch. Zo kunnen hulpdiensten zich beter voorbereiden nog voor ze ter plaatse zijn. Vanuit het commandocentrum van Citymesh, het Belgisch technologiebedrijf dat dronesystemen voor nood- en hulpdiensten voorziet, volgt een piloot de vlucht en die grijpt in waar nodig.

De droge heeft een autonomie van 15 tot 20 minuten en een actieradius van ongeveer 5 kilometer afhankelijk van de weersomstandigheden. Björn Prasse, burgemeester: “Met deze technologie zet het lokaal bestuur opnieuw een stap vooruit in de veiligheid van de inwoners. Dankzij de drone beschikt de brandweer al tijdens het rijden over waardevolle informatie, wat kostbare minuten en soms zelfs levens kan redden. De stad ondersteunt dit initiatief graag: we voorzien de nodige koppelingen en plaatsen een dockingstation op het dak van de brandweerkazerne.”

Momenteel zijn er binnen Zone 1 al meerdere drones operationeel, waaronder in de posten Oostkamp, Brugge, de haven van Zeebrugge en het opleidingscentrum van WOBRA in Zedelgem.