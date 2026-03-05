Droge worsten als kunst: televisiemaker en zangeres Sarah Vandeursen opent opvallende tentoonstelling in Brugse Biekorf
In Brugge loopt de bijzondere tentoonstelling 'Inventing Obsessions’ van televisiemaker en zangeres Sarah Vandeursen in exporuimte Biekorf. Voor de tentoonstelling staat alles in teken van droge worsten, iets waar ze een lichte obsessie voor heeft. Op de expo zie je droge worsten in schilderijen, kandelaars, kledingstukken en aan het kruis.
Televisiemaker en zangeres Sarah Vandeursen heeft in exporuimte Biekorf in Brugge de tentoonstelling over droge worsten gemaakt. Maar de Brugse huiskunstenaar wil er een diepere boodschap mee brengen binnen het thema 'obsessies'.
“Ik vind obsessies en wat de menselijke geest allemaal aan beschermingsmechanismen, fixaties en obsessies kan ontwikkelen, super interessant”, vertelt Sarah. “Vooral omdat het dingen zijn waarvan we ons meestal niet bewust zijn of waar we niet zelf voor kiezen. Vaak hebben ze ook een negatieve connotatie en daarom vond ik het net boeiend om dat een beetje om te draaien en het mij toe te eigenen.”
Jan Verhaeghe van Cultuurcentrum Brugge is alvast fan. "Marcel Duchamp die in het museum een urinoir plaatst, op dat moment zegt hij: 'dat is nu kunst, omdat ik het in het museum krijg'", klonk het bij Jan. "Sarah Vandeursen maakt op dezelfde manier kunst door haar werk in exporuimte Biekorf te presenteren."
Benieuwd om zelf eens een kijkje te nemen? De droge worstenexpo loopt nog tot en met 19 juni in de exporuimte Biekorf (Sint-Jakobsstraat 8) in Brugge.