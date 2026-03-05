Televisiemaker en zangeres Sarah Vandeursen heeft in exporuimte Biekorf in Brugge de tentoonstelling over droge worsten gemaakt. Maar de Brugse huiskunstenaar wil er een diepere boodschap mee brengen binnen het thema 'obsessies'.

“Ik vind obsessies en wat de menselijke geest allemaal aan beschermingsmechanismen, fixaties en obsessies kan ontwikkelen, super interessant”, vertelt Sarah. “Vooral omdat het dingen zijn waarvan we ons meestal niet bewust zijn of waar we niet zelf voor kiezen. Vaak hebben ze ook een negatieve connotatie en daarom vond ik het net boeiend om dat een beetje om te draaien en het mij toe te eigenen.”

