“Dringend centen nodig”: faciliteitengemeenten trekken aan de alarmbel
Spiere-Helkijn en Mesen willen dringend extra centen van de overheid. Ze schrijven hiervoor samen met de vier andere Vlaamse faciliteitengemeenten een brief naar minister van Binnenland Hilde Crevits en minister van Begroting Ben Weyts. Ze willen een compensatie, omdat ze volgens de wet niet mogen fuseren.
De zes faciliteitengemeenten (waar de dienstverlening in twee talen verplicht is, red.) steken vanmorgen in Spiere-Helkijn de koppen bij elkaar. Het is niet dat ze willen fuseren, maar omdat het volgens de wet niet mag, kan de overheid hen ook geen schulden kwijtschelden.
Maar volgens de gemeenten hebben zij net meer kosten door de verplichte tweetaligheid. Tot vorig jaar kregen ze daarvoor nog extra subsidies.
Meerjarenplanning
Nu wordt het voor de gemeenten Spiere-Helkijn en Mesen moeilijk om hun meerjarenplanning op te stellen, zeggen ze burgemeesters. "Voor ons is het heel belangrijk dat die centen snel komen zodat we verder kunnen werken. En dan kunnen we enkel nog maar in de kleine basisbehoeften voorzien", zegt Sandy Evrard, burgemeester van Mesen.