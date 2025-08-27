De zes faciliteitengemeenten (waar de dienstverlening in twee talen verplicht is, red.) steken vanmorgen in Spiere-Helkijn de koppen bij elkaar. Het is niet dat ze willen fuseren, maar omdat het volgens de wet niet mag, kan de overheid hen ook geen schulden kwijtschelden.

Maar volgens de gemeenten hebben zij net meer kosten door de verplichte tweetaligheid. Tot vorig jaar kregen ze daarvoor nog extra subsidies.

