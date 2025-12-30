De stoet trok verkleed door de straten in Deerlijk. Ze gingen van huis tot huis bij alle 65-plussers en zongen het Driekoningenlied. Voor de bewoners is het een warm initiatief zeggen Willy en Rita: "Ik vind dat wel een heel mooi initiatief, want die kinderen stralen en staan er met fonkelende ogen." De kindjes deelden 155 koekenbroden uit en kregen van veel bewoners ook snoep of geld terug. Die centen gaan naar een goed doel vertelt Hasse die al voor de vijfde keer meedeed. "We geven het geld aan een goed doel: een lokale werking die zich bezighoudt met doelgroepen (kinderen of volwassenen of ouderen) die het kunnen gebruiken."