Het gaat om drie twintigers uit het Brugse triatlonteam die samen op trainingsrit waren. Een oudere vrouw achter het stuur van een Hyundai i10 verleende geen voorrang van rechts, waarna de wielertoeristen op de wagen botsten. De klap was hevig. Een fiets had een gebroken voorvork en de voorruit van de auto was verbrijzeld.