Drie wie­ler­toe­ris­ten gewond bij aan­rij­ding met auto in Wingene

Ongeval wielertoeristen Wingene

Gisteren zijn drie vrouwelijke wielertoeristen gewond geraakt bij een verkeersongeval in Sint-Elooi bij Wingene. Rond 17.30 uur werden ze op het kruispunt van de Noordakkerstraat en de Hertsbergeveldstraat aangereden door een auto.

Het gaat om drie twintigers uit het Brugse triatlonteam die samen op trainingsrit waren. Een oudere vrouw achter het stuur van een Hyundai i10 verleende geen voorrang van rechts, waarna de wielertoeristen op de wagen botsten. De klap was hevig. Een fiets had een gebroken voorvork en de voorruit van de auto was verbrijzeld.

Met breuken naar ziekenhuis

Twee van de drie liepen verschillende breuken op. Eén belandde in de gracht, de andere op de motorkap en de voorruit. Drie ambulances en een MUG-team waren snel ter plaatse. Alle slachtoffers werden overgebracht naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.

