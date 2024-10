Na verhoor werden de drie verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om vrouwen van 25 en 26 jaar oud, met de Nederlandse, Servische en Franse nationaliteit. Ze hebben geen vaste verblijfplaats in België en zijn bij de politie gekend onder verschillende aliassen. Het drietal zou ook in aanmerking komen voor meerdere andere inbraken. Vrijdagochtend zal de raadkamer in Brugge oordelen of ze al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven.